Comiso ha dato l’estremo saluto al giovane Matteo Battaglia

Dolore e rabbia nel giorno dell’addio a Matteo Battaglia, a Comiso. Un lungo corteo ha accompagnato il feretro del ragazzo dalla sua abitazione in piazza Majorana, fino alla basilica della Santissima Annunziata, dove tutta la cittadina si è stretta attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. Matteo aveva soltanto 22 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto l’8 ottobre: era andato insieme alla fidanzata a visionare un locale commerciale, ma si è verificato un crollo che ha fatto precipitare il giovane per diversi metri.

L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Garibaldi di Catania, dove le speranze si sono spente due giorni dopo. Quello che è successo al ragazzo ha sconvolto tutta la comunità: centinaia di persone hanno partecipato al funerale celebrato da don Gino Alessi e don Francesco Vicino, il feretro è stato trasportato a spalla dai tanti amici di Matteo.

In chiesa presenti anche il sindaco Maria Rita Schembari, che nel giorno dell’addio ha proclamato il lutto cittadino, il vicesindaco Giuseppe Alfano e i consiglieri comunali. “Matteo, non ti dimenticheremo mai”, dicono gli amici del ragazzo che aveva studiato al liceo classico Giosuè Carducci e lavorava presso una ditta di motori. “Quello che ti è successo è davvero assurdo. Non doveva finire così”. “Resterai sempre nei nostri cuori, col tuo sorriso e la tua dolcezza infinita”.

Nonostante il dolore per la tragedia, la famiglia di Matteo Battaglia ha dato il consenso all’espianto degli organi per la donazione. Un gesto di generosità e solidarietà che permetterà di salvare altre vite. Intanto sono in corso le indagini per accertare le responsabilità dell’incidente: indagato, per atto dovuto, il proprietario dei locali in cui è avvenuto il crollo.

