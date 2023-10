Asu, Regione annuncia lo stop all’integrazione oraria

“Altro che stabilizzazione per gli Asu, di cui tanto si parlava dopo lo spiraglio aperto a Roma quest’estate con l’approvazione del decreto Pa bis, il governo regionale tutto chiacchiere e zero fatti, a quanto pare, marcia in direzione diametralmente opposta, se è vero, come è vero, che per questi lavoratori dietro l’angolo non c’è la tranquillità occupazionale, ma una nuova batosta sotto forma di stop all’integrazione oraria a partire dal 1 novembre, come comunicato da una nota regionale. Chiederemo conto e ragione con un’interrogazione urgente all’Ars e lo stanziamento delle somme per garantire il proseguimento dell’integrazione oraria per questi lavoratori che, ricordiamolo, sono indispensabili in tanti uffici pubblici, musei ed aziende sanitarie”

Lo affermano il referente regionale M5S Nuccio Di Paola e il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

