Vittoria. Il senatore Sallemi incontra il ragazzo aggredito in un h24

Nel pomeriggio di ieri, 20 ottobre, il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia ha incontrato – su richiesta della famiglia – il giovane Francesco, il ragazzo barbaramente aggredito in un h24 a Vittoria. Le immagini del pestaggio, riprese da uno smartphone, hanno fatto indignare tutta Italia e il senatore, subito dopo i fatti, aveva espresso subito la sua solidarietà e vicinanza. Adesso si appella a tutta la comunità vittoriese per chiedere sostegno a un ragazzo ancora scosso.

“Francesco è un ragazzo sensibile e con la testa sulle spalle. Questo incontro – spiega Sallemi – mi ha emozionato e resterà impresso nella mia memoria. Pur essendo vittima di un orrendo, criminale e vergognoso pestaggio all’interno di un h24 a Vittoria ha mantenuto un grande senso di responsabilità”.

“Però ho visto negli occhi di Francesco, e della sua splendida famiglia, ancora il timore e il dolore per quella aggressione vile e vigliacca che lo ha ferito sia nel corpo sia nell’anima, profondamente. Questo ragazzo, con la sua famiglia albanese in Italia da circa 6 anni, è perfettamente integrato, ha 18 anni e lavora in campagna con onestà e rispetto verso tutti. Quando si trovava dentro l’h24 non stava giocando ma era andato a prendere un caffè prima di andare a lavorare”

“Francesco e la sua famiglia non possono essere lasciati soli – dice ancora Sallemi – Sono ancora molto scossi e mi stringo ancora a loro rinnovando la mia solidarietà e vicinanza. Le forze dell’ordine hanno svolto un lavoro eccezionale e la famiglia ha denunciato con coraggio e fermezza: adesso attendiamo il corso della giustizia. Lo Stato è e sarà presente, vigile e a tutela delle persone oneste e laboriose e non dobbiamo abbassare la guardia.Lo Stato siamo tutti noi e dobbiamo dare l’esempio e chiedo a tutta la Vittoria perbene e onesta di stare accanto a questo ragazzo”.

Salva