Il Vescovo Damien Mead ammesso al Gran Baliato di Sicilia

Il vescovo Damien Mead è nato nel 1968 a Chatham, nel Kent, ed è cresciuto ed educato a Canterbury. Ha iniziato il suo ministero cristiano nel 1990, servendo le congregazioni di Londra e Whitstable prima di entrare nella Chiesa anglicana cattolica (ACC) nel gennaio 1999. Dopo aver ricevuto l’ordinazione sub condicione nell’ACC nel giugno 1999, ha servito come parroco di Nostra Signora di Walsingham e di San Francesco d’Assisi, a Rochester, nel Kent, e poi, nel maggio 2005, ha fondato la parrocchia di Sant’Agostino di Canterbury, nella città di Canterbury. Nel novembre 2001 è stato nominato Decano diocesano, seguito nell’aprile 2004 dalla nomina a Vicario generale diocesano.

Nel marzo 2008 il Sinodo elettorale della diocesi del Regno Unito ha eletto padre Damien come prossimo vescovo della diocesi. Questa elezione è stata ratificata dall’Arcivescovo Metropolita e dal Collegio dei Vescovi della Provincia Originaria nel mondo, ed egli è stato debitamente consacrato come Vescovo e nominato e intronizzato come Secondo Vescovo Ordinario della Diocesi del Regno Unito, il 20 settembre 2008.

Nell’agosto 2022 è diventato il 25° Lord di Eastbourne Medsey, nel Sussex, ed è membro della Manorial Society of Great Britain.

Il vescovo Damien Mead riceverà l’investitura il prossimo 21 gennaio 2024, alla fine del solenne pontificale che sarà presieduto dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore in Monreale, preceduto, il 20 gennaio, da una veglia ecumenica di preghiera, presieduta dal Cappellano Maggiore del Gran Baliato ed Arcivescovo di Monreale, presso il Duomo di Santa Maria la Nuova.

