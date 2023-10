Estromissione Museo l’Italia in Africa da “Le Vie dei Tesori”. La posizione di Ragusa in Movimento

“Il comitato Antifascista continua a prendere posizione ideologiche solo per il gusto di farlo, senza un briciolo di fondamento. Del resto, che si tratta di ideologia ancorata a retaggi del passato, a un modo di concepire la storia senza approfondimento alcuno, lo testimonia il fatto che il museo L’Italia in Africa è stato inserito dalla fondazione Le Vie dei Tesori nel proprio circuito, proprio come occasione di maggiore comprensione storica. Chi continua a parlare di fantasmi del passato, sembra proprio che non abbia imparato alcuna lezione legata al confronto”. Lo dice il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito della scelta del comitato di chiedere l’estromissione del museo dal circuito della fondazione. “Questi atteggiamenti sono incomprensibili – continua Chiavola – più chiusura del muro di Berlino che, non a caso, è stato fatto a pezzi decenni fa. E c’è chi si ostina a proseguire in questo atteggiamento da guerra fredda quando già noi, nelle scorse settimane, avevamo invitato tutti, compresi quelli del comitato Antifascista, a essere presenti alla conferenza tenuta dallo studioso Alberto Alpozzi, giornalista e ricercatore, che, proprio sul tema in questione, ha sfatato molti tabù. Si può continuare, per carità, a essere convinti delle proprie idee, ma almeno prendendo coscienza di quelle degli altri e rispettandole. Qui, invece, si continua ostinatamente a portare avanti i propri percorsi ideologici senza alcuna possibilità di confronto. Parliamo di un comitato Antifascista che non ha motivo di esistere in assenza di fascismo. Per cui, di fronte a chi erige un muro non abbiamo niente da dire se non che stanno sbagliando completamente atteggiamento. Poi, facciano come meglio ritengono. Ma demonizzare il museo curato da Mario Nobile ci sembra una scelta improduttiva. Forse sarebbe più opportuno costituire un comitato anticomunista considerato che il comunismo, nel mondo, continua ad esistere. Eccome”.

Salva