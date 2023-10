Manifestazione per fermare il massacro palestinese – israeliano

Trenta tra associazioni, partiti e movimenti politici, tra queste la CGIL, daranno vita sabato 21 ottobre alle ore 17,30 in Piazza Matteotti a Ragusa alla manifestazione: Israele – Palestina “Fermare il Massacro, prendiamo per mano la pace”.

“Abbiamo promosso insieme ad altre trenta associazioni, commentano congiuntamente Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa e Gianni Battaglia, presidente provinciale dell’ANPI, una manifestazione per invocare lo stop al massacro di civili nella striscia di Gaza e in Israele.

La nostra condanna ad Hamas è indubbia ma altrettanta condanna va espressa nei confronti del governo israeliano che negli ultimi mesi ha aumentato l’intensità dell’occupazione e la repressione sul popolo palestinese. Fermare il massacro è la nostra parola d’ordine in uno alla invocazione della pace nel mondo e sul disarmo”.

