Modica, studentessa e disagi coi pullman. Riceviamo

Sono una studentessa modicana che frequenta l’università di Catania e, come molti miei coetanei, uso gli autobus per tornare a casa. Più volte durante gli scorsi anni mi è successo di avere dei problemi con l’Ast. Quest’anno la situazione sta diventando insostenibile. Venerdì 15 settembre ho avuto necessità di fare un viaggio andata e ritorno. Non starò qui a lamentarmi del viaggio di andata durante il quale non ho riscontrato alcun problema. Vorrei poter dire lo stesso per il ritorno, ma non è così. Io e un’amica avevamo deciso di prendere il pullman delle 16 alla fermata di Piazza Alcalà a Catania, ma dopo aver atteso mezz’ora ci siamo rese conto che l’autobus non sarebbe arrivato. Motivo per cui abbiamo deciso di recarci direttamente alla stazione centrale, non solo per aspettare la corsa successiva, ma anche per capire quale fosse il motivo della mancanza della precedente corsa. La spiegazione che abbiamo ricevuto: “Un guasto al mezzo”. Abbiamo aspettato in piedi e una volta arrivato il bus successivo abbiamo pregato l’autista di farci salire per poterci finalmente sedere, ormai stremate dall’attesa. Stranamente la nostra richiesta non è stata accolta con un semplice “E’ così e basta”. Siamo finalmente salite solo dieci minuti prima della partenza, con ore di attesa sulle spalle, il pullman era già abbastanza pieno e, arrivato alla fermata dell’aeroporto, altri problemi: troppe persone da far salire, visto l’accumulo delle mancate corse, e insufficienza di posti. Abbiamo assistito discussioni tra le persone che attendevano da molto tempo e volevano solamente arrivare a destinazione. Solo dopo tutto questo siamo riuscite a tornare a casa. Non credo di dover commentare l’accaduto, perché si capisce dal mio racconto quali spiacevoli situazioni di disagio ci troviamo a vivere quotidianamente. Durante queste settimane è successo molte altre volte che venissero soppresse delle corse senza avvertimento. Su cosa possiamo contare? È veramente necessario che noi ci affidiamo ad altre aziende che fanno corse per città vicine alle nostre per poi tornare in auto? Chiedo per favore maggiori informazioni e, soprattutto, più tutela per tutte le persone che sono costrette a viaggiare per lavorare, studiare o per qualsiasi altra esigenza. Credo che i viaggi siano già molto stressanti, perché renderli degli incubi per la gente che vuole solo usufruirne e continuare a lavorare per costruire la propria vita?

Lettera firmata

Salva