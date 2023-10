La reliquia del cuore di Padre Pio dimorerà per qualche giorno a Modica nel Convento dei Frati Cappuccini in Via Nuova Sant’Antonio. E’ arrivata domenica proveniente da Siracusa e vi rimarrà fino al 19 dello stesso mese. Giovedì pomeriggio sarà portata in Municipio e poi andrà presso la Chiesa di Santa Maria di Betlem per proseguire verso altre città.

