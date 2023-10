Il Modica calcio e Prezzabile si ripetono, chi per la vittoria chi per il gol

Una domenica da incorniciare per il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza, la vittoria contro il Mazzarrone ha regalato emozioni e voglia di continuare a divertirsi in questo campionato di Eccellenza. Divertimento che arriva soprattutto dal gruppo squadra e dall’affiatamento di questi ragazzi che dimostrano ogni giorno attaccamento al nome della città e alla voglia di portarlo in alto.

Uno dei momenti cruciali della partita è stato sicuramente il gol capolavoro di Prezzabile, una perla “bis”, considerato che lo scorso anno era stato già in grado di regalare un gol fotocopia a quello realizzato contro il Mazzarrone. La peculiarità è stata la distanza dal quale il centrocampista ha tirato in porta, quest’anno infatti ha aumentato i metri che lo dividevano dalla porta, se lo scorso anno era a limite della propria metà campo, questa volta ci ha provato da prima della lunetta della stessa. Un gol pazzesco che ha fatto esultare tutto lo stadio, con il pubblico che ricorderà ancora a lungo quello che sta diventando un marchio di fabbrica di Alessandro Prezzabile.

“Quando provi colpi del genere devi sempre avere una base di fortuna questo è certo, poi sta alla tecnica e ad un pizzico di follia fare il resto. Quello dell’anno scorso era meno distante rispetto a questo però devo dire che li ricorderò entrambi come gol importanti. – dice Alessandro Prezzabile – Sono comunque contento per la vittoria e per la prestazione che abbiamo mostrato in campo, adesso subito testa alla prossima gara. Quest’anno siamo una grande famiglia, in questa squadra ci sono veramente 25 giocatori forti e quindi qualcuno deve pur sedersi in panchina, però chi entra da sempre il massimo e fa sempre una buona prova anche perchè è tutta la squadra a girare bene. Sicuramente siamo tra le formazioni che si giocheranno la vittoria finale ma al momento dobbiamo solo pensare a giocare senza curarci dei risultati delle avversarie”

