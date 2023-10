Il Canile di Ispica sarà presto completato

Con Decreto n. 780/2023 il Dirigente del Servizio 10 – “Sanità Veterinaria” dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana – ha disposto la liquidazione della somma di 40.000,00 euro in favore del comune di Ispica.

Questa cifra rappresenta un acconto del contributo complessivamente di 100.000,00 euro concesso dalla Giunta Regionale per il finanziamento del progetto di ripristino, ampliamento e completamento canile rifugio che fu oggetto di danneggiamento a seguito di un incendio

Questo risultato, di recente aiutato nella concreta attuazione dall’interessamento dell’ On. Ignazio Abbate, insieme alla realizzazione iin un futuro prossimo di un’area di sgambettamento con i fondi del PNRR, rappresentano i pezzi del mosaico che sta portando la nostra Città ad essere sempre più attenta alle varie esigenze, comprese quelle dei nostri amici a 4 zampe.

La presenza del canile porterà sollievo, anche, alle casse comunali che nel passato, per la lotta al randagismo, hanno dovuto sopportare altissimi costi che hanno sfiorato i trecentomila euro annui, costi che oggi è stato possibile ridurre al lavoro svolto dal Comando VV.UU., dalla Responsabile del servizio Isp. Loredana Galazzo e alla preziosa convenzione e collaborazione delle Volontarie ispicesi.

