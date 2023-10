Vittoria. Assessore Monello: scuole alla scoperta dei paesaggi

L’assessore ai Beni e alle Attività culturali Paolo Monello ha inviato una lettera ai dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Vittoria per invitarli ad aderire a un progetto per la scoperta di Vittoria e del suo paesaggio culturale.

“Facendo seguito all’avvenuta costituzione del Comitato della Memoria per il Futuro, insediato dal Sindaco il 6 ottobre scorso – sottolinea l’assessore Monello – mi piacerebbe avviare a Vittoria, insieme alle scuole, un progetto che è già stato felicemente sperimentato a Ragusa. Al fine di verificare se un progetto simile “Alla scoperta di Vittoria e del suo paesaggio culturale” possa essere avviato anche nella nostra città, ho chiesto, a ciascun istituto, la disponibilità ad aderire e quindi a partecipare all’iniziativa. Per quanto riguarda la conoscenza storica del territorio non dovrebbero esserci difficoltà: infatti l’Amministrazione Comunale sta già mettendo a disposizione sul portale vittoriacultura.eu al link:https://www.vittoriacultura.eu/i-luoghi-e-la-memoria/ il materiale esistente. I docenti eventualmente interessati a partecipare, potranno scegliere l’argomento su cui impegnare alunni o studenti con i mezzi ritenuti opportuni: relazioni, disegni, video-documentari o altro. Come è evidente – conclude l’assessore Monello – lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere nelle nuove generazioni l’amore e il rispetto per i luoghi dove viviamo, nonché stimolare la creatività e il desiderio di conoscere e approfondire la storia della Città e del suo territorio”.

Salva