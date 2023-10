Convenzione tra Comune di Ispica e Università di Messina

La Giunta Leontini ha adottato la delibera proposta dall’Assessore alla Cultura del comune di Ispica Massimo Dibenedetto che autorizza il Sindaco Innocenzo Leontini alla stipula di una convenzione tra lo stesso Comune di Ispica e l’Università degli Studi di Messina.

La convenzione, che nei prossimi giorni sarà firmata tra i due Enti, permetterà ai giovani universitari che lo richiederanno, la possibilità di svolgere tirocini, soprattutto quelli curriculari, presso gli uffici comunali, per affinare il processo di apprendimento e di formazione.

La convenzione, attivata solo per i tirocini di formazione e di orientamento, non prevede alcun onere economico da parte del Comune che sarà solo soggetto ospitante. Anche gli oneri assicurativi saranno a carico dell’Università.

Una soluzione che cerca, anche se in piccola parte, di alleviare il disagio che grava sui nostri concittadini universitari pendolari.

