Pozzallo: “Dopo Sagra del Pesce – L’Appendice del Gusto”

È da poco giunta al termine la 54ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo e la città è pronta ad immergersi in una nuova avventura gastronomica e culturale con il “Dopo Sagra del Pesce – L’Appendice del Gusto”, progetto finanziato dall’ Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento della pesca mediterranea attraverso la Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione – Interventi a titolarità PO FEAMP 2014-2020 – ANNO 2023, che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2023.

Nonostante l’estate sia ormai un ricordo, a Pozzallo il clima mite e l’entusiasmo non accennano a diminuire. Il “Dopo Sagra del Pesce – L’Appendice del Gusto” nasce proprio per prolungare l’esperienza culinaria e culturale che da decenni caratterizza questa sagra.Dal 1967, la tradizionale sagra si è evoluta in un appuntamento gastronomico e culturale senza tempo. Oltre a essere una festa nazional-popolare di grande splendore rappresenta un potente evento di promozione del territorio, della qualità del pescato e della cucina mediterranea.

Il “Dopo Sagra del Pesce – L’Appendice del Gusto” presenta un ricco programma, diviso in tre giornate che uniscono la tradizione gastronomica del territorio con musica, show cooking ed eventi culturali. Questo weekend consentirà ai pozzallesi e ai visitatori di immergersi in mostre fotografiche e meeting tematici e di assaporare il prelibato pesce povero in un’atmosfera allegra e conviviale, tra la Villa Comunale, lo Spazio Cultura “Meno Assenza” e Piazza Municipio.

Si inizia venerdì 13 ottobre dalle ore 17:00, presso la Villa Comunale di Pozzallo con Il Salone del Gusto e la mostra fotografica e artistica Verso il blu – “per un mare Plastic Free” che daranno il via a tre giorni di arte, musica e degustazione. Il pomeriggio proseguirà con il meeting tematico “Pesce povero a 5 stelle”, lo show cooking e la degustazione di prodotti enogastronomici dai “Sapori Mediterranei” a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Curcio” di Ispica. Infine Piazza Municipio si animerà con il “Modica Gospel choir”, diretto dal Maestro Giorgio Rizza.

Gli eventi di musica, arte e spettacolo “Voci dal mare” saranno presentati e moderati da Carmen Attardi.

Continuano gli eventi sabato 14 ottobre con il workshop di pittura, “Un mare di colori”. Inoltre, chi riuscirà a prenotarsi attraverso il sito web dell’evento, avrà la possibilità di vivere l’esperienza del “Laboratorio del Gusto” nell’affascinante Aula Magna della Scuola Rogasi, con Carmelo Maiorca, giornalista e responsabile Slow Fish Sicilia e lo Chef Salvatore Vicinale. Un’esperienza formativa imperdibile che fonde l’importanza della fauna marina con la passione per la cucina. Lo show cooking sarà curato dallaScuola alberghiera I.I.S. “Principi Grimaldi” di Modica.Chiuderà la serata il concerto Jazz di “Rita Botto Jazz Band”.

Domenica 15 ottobre, lo Stadio Comunale di Pozzallo sarà il palcoscenico della Partita di Beneficenza “Un mare di solidarietà”. L’evento continuerà con il “Salone del Gusto” e una sfilata di moda dal titolo Baby Miss e Mr “La Venere dell’Etna”. Il “Dopo Sagra del Pesce – L’Appendice del Gusto”,si chiuderà in bellezza con la degustazione di prodotti enogastronomici e lo show cooking, a cura dell’I.I.S.S. “G.Marconi” di Vittoria.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, vi invitiamo a consultare il sito web dedicato: www.sagradelpescepozzallo.it

