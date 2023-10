Ancora una volta Israele vincerà…l’opinione di Rita Faletti

Quando si uccidono gli ebrei, ha detto Mieli, la solidarietà a Israele non dura più di sei ore, poi inizia la solita sarabanda antisemita. Al quarto giorno dell’alluvione Al-Aqsà, l’ondata di violenza fanatica delle belve di Hamas, in alcune città italiane sembra di essere in un paese del medio oriente, tra manifestanti invasati che inneggiano alla distruzione dello stato ebraico “Israele non ha diritto di esistere” sentenzia uno striscione, giovani con la kefiah che alla domanda “perché?” recitano slogan stantii tramandati da una generazione all’altra, contro gli invasori israeliani in difesa dei poveri palestinesi sfrattati dalle loro case e dalle loro terre. Se provi ad andare un po’ più a fondo, scopri che hanno incertezze su dove collocare Israele e che di storia non sanno un tubo. Meglio lasciar perdere. Non va meglio con un gruppo di adulti mezzi rimbambiti con il fazzoletto rosso al collo, falce e martello bene in vista, che cantano Bella ciao. La resistenza gli appartiene come l’aria che respirano, chissà se qualcuno l’ha fatta, la resistenza, o come Pagliarulo, il presidente dall’Anpi, che ne parla e pontifica su come combattere il fascismo e che la resistenza non l’ha neanche fatta. Però quella degli ucraini non è resistenza perché i russi non si toccano, loro non sono gli invasori, ci manca poco che siano definiti resistenti, gli israeliani invece sono gli invasori e di conseguenza i palestinesi che li attaccano ogni tre per due sono i resistenti, quindi, nel brillante gruppetto di rimbambiti c’è anche chi vorrebbe lo sterminio degli ebrei. Lei sa cos’è stata la Shoah? Cosaaa? Dimenticavo un particolare: stavano partecipando alla manifestazione della Cgil. A Milano il collettivo di sinistra di un liceo ha scritto: “Che bello quando brucia Tel Aviv”. Ma cosa si insegna nelle scuole? C’è ancora spazio per i sentimenti veri e le emozioni? Il nostro patrimonio umano è così logoro che le immagini scioccanti che tutti abbiamo visto in questi pochi giorni ci lasciano indifferenti di fronte al trauma di chi è stato attaccato selvaggiamente, braccato come un animale, rapito e portato a morire da qualche parte o tenuto come ostaggio da scambiare con terroristi e assassini, o bullizzato, bambino, da coetanei palestinesi perché ebreo? Nei paesi seri il sostegno a Hamas viene sanzionato. Nei paesi seri. Reporter internazionali sono entrati ieri in un kibbutz a qualche centinaio di metri dal confine con la Striscia e sono rimasti scossi da una scena raccapricciante. Uomini e donne in pozze di sangue, 40 bambini uccisi, alcuni decapitati, corpi su cui le belve avevano infierito. “Colpisci e terrorizza” il motto di Hamas, che posta i video delle sue eroiche imprese sui social. Lo ha appreso dai miliziani dell’Isis, con cui condivide i metodi usati nelle mattanze. Israele si prepara a colpire e riflette su come salvare gli ostaggi. E’ prioritario farlo, lo ha sempre fatto, mettendo la vita dei suoi cittadini davanti a tutto. La popolazione sta creando un fronte interno incredibile e le autorità raccomandano: “Procuratevi cibo e acqua per tre giorni e rimanete chiusi in casa”. L’ex direttore dello Shin bet, Jacob Perry, è stato chiaro: “Attaccheremo Hamas senza pietà. Sono nemici e non possiamo avere nemici vicini. Abbiamo la tecnologia, le conoscenze, gli uomini. Niente elettricità, niente cibo, niente carburante. Elimineremo la Striscia di Gaza”. Israele è consapevole che entrare nella Striscia significherà perdite umane e sangue, 350 mila riservisti giovanissimi sono pronti a rischiare la vita per il diritto del loro paese ad esistere. I cuori che pulsano per Israele, compreso il mio, non si nascondono una domanda: come finirà? Le forze militari israeliane si batteranno. La grande capacità di combattere di Tzahal, l’esercito migliore al mondo, distruggerà Hamas. Finora ha conseguito solo vittorie. Ieri sera, a Roma, una selva di bandiere israeliane sventolava nel buio punteggiato da fiaccole lungo il corteo pro Israele che si è fermato ai piedi dell’Arco di Tito. Sul palco, dominato da una gigantesca stella di Davide, Giuliano Ferrara pronunciava un bellissimo discorso: “Israele è dove contano le persone, dove conta la vita, dove conta la democrazia…”

Salva