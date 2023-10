L’Avimecc Volley Modica in visita alla Scuola “Poidomani”

I rappresentanti dell’Avimecc Volley Modica, stamattina hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Scolastico “Raffaele Poidomani” per parlare con loro dell’importanza di una sana alimentazione e di un giusto stile di vita non solo per chi pratica sport, ma soprattutto nella quotidianità di ogni individuo.

All’interessante incontro, voluto fortemente dalla dirigenza biancoazzurra e proposto e accolto dalla professoressa Veronica Veneziano, Dirigente Scolastico della “Raffaele Poidomani”, hanno partecipato il presidente del sodalizio modicano, Ezio Aprile, Stefano Chillemi, capitano del sestetto della Contea che domenica prossima alle 18 al “PalaRizza” contro la Rinascita Lagonegro esordirà nel campionato di Serie A3 maschile, coach Enzo Distefano e il nutrizionista della formazione modicana, dottor Giuseppe Giuliano che attirando l’attenzione e la curiosità degli alunni, hanno spiegato quanto sia importante alimentarsi in maniera sana e condurre un sano stile di vita per poter dare sempre il massimo, non solo a livello sportivo, ma durante la quotidianità di tutti noi, perchè è chiaro che la giusta alimentazione e un corretto tenore di vita permettono di dare sempre il massimo in ogni occasione e non solo nell’ambito sportivo.

“Il nostro Club – sottolinea il presidente Ezio Aprile – intende essere presente e vivo sul territorio, non solo sul campo da gioco, ma anche attraverso iniziative come questa, volte ad avere ricadute sociali positive nel combattere una piaga moderna come l’obesità infantile. Lo sport – continua – suscita da sempre nei più piccoli attrazione e curiosità e per questo motivo sentiamo la responsabilità di aiutare la scuola e le famiglie e indirizzare i ragazzi verso uno stile di vita positivo e salutare. Ringrazio la dirigente scolastica,professoressa Veneziano per averci accolto e per averci offerto questa opportunità”.

I rappresentanti dell’Avimecc Volley Modica hanno incontrato gli alunni suddivisi in due gruppi e hanno illustrato loro come spesso alimentarsi alla giusta maniera possa apportare un beneficio alla persona e non solo a livello fisico.

“Da imprenditore che opera nel settore del food e investe nello sport da molti anni – spiega il Direttore Generale dell’Avimecc Volley Modica, Luca Leocata -ritengo sia fondamentale l’importanza di trasmettere ai più giovani le corrette informazioni in materia di educazione alimentare. Adottare uno stile di vita sano da abbinare alla pratica sportiva è una buona abitudine che si apprende sin da bambini, ma che – conclude Leocata – previene non pochi problemi in età adulta”.

L’incontro con l’Avimecc Volley Modica è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto “Raffaele Poidomani” professoressa Veronica Veneziano e fa parte di un interessante progetto in cui la stessa crede fermamente.

“L’Istituito Comprensivo “Raffaele Poidomani” – spiega la professoressa Veneziano – sta lavorando a quello che è l’obiettivo 3 dell’Agenda 2023, vale a dire garantire una vita sana e di promuovere il benessere di tutti e in tutte le fasce di età. Oggi – continua – lo ha fatto in maniera particolare con l’incontro con l’Avimecc Volley Modica che grazie al suo nutrizionista ha parlato con i nostri studenti di corretta alimentazione, ma l’occasione è stata utile anche per parlare di sport. Lo sport è vita – ha concluso la professoressa Veneziano – ma è anche e soprattutto inclusione”.

