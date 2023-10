Ragusa, selezioni per servizio civile digitale Nuovi cittadini

Le selezioni rivolte agli aspiranti operatori volontari che hanno presentato regolare domanda on line, entro la scadenza, per il progetto di Servizio Civile Digitale “Nuovi Cittadini” dell’ente A.S.SO.D. ONLUS, in collaborazione con il Comune di Ragusa si terranno giovedì 26 ottobre alle ore 8.30 nella sede del Centro Commerciale Culturale, in Via Giacomo Matteotti a Ragusa.

Ai fini del colloquio si raccomanda di prendere visione dell’opuscolo pubblicato sul sito del Comune – Sezione “Servizio Civile” e di portare con sé il documento di identità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il sito di A.S.SO.D al link https://www.assod.org/avviso-selezioni-dal-21-ottobre-2023-iniziano-le-selezioni-operatori-volontari-servizio-civile-digitale-2023/

