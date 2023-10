Sbarcano con un barchino sulla spiaggia di Cirica(Ispica)

Una cinquantina di migranti sono arrivati sulla spiaggia di Ciriga, oggi pomeriggio, inseguiti da una motovedetta della Guardia di Finanza. Non appena il natante è giunto sul posto, i migranti sono scappati in direzioni diverse, facendo perdere le proprie tracce, nascondendosi nelle vicine serre della frazione ispicese. A nulla è valso l’intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno fermato solo pochissime persone. Lo sbarco è stato immortalato da un passante munito di telefonino, il quale ha filmato il “fuggi fuggi” dei migranti. Il natante è rimasto sulla battigia della spiaggia. Per tutto il pomeriggio, carabinieri e finanzieri hanno cercato in lungo e in largo per le campagne, riuscendo a trovare poche unità. Quei pochi migranti acciuffati, sono poi stati trasportati presso l’hotspot pozzallese.

Salva