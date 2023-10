M5s. Riunioni gruppi territoriali: si parte venerdì da Modica, poi Ragusa e Vittoria

Al via le riunioni dei gruppi territoriali di Ragusa, Modica e Vittoria, costituiti ufficialmente nell’ambito della riorganizzazione del Movimento 5 Stelle. Si inizia con Modica, dove la riunione degli aderenti al gruppo territoriale, che servirà a votare il proprio rappresentante, il suo vice e il referente giovani, si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 21,00 presso la saletta dell’azienda Ficima Colombo in Via Salvatore Minardi 34; a Ragusa la riunione del gruppo è invece fissata per venerdì 20 ottobre sempre alle ore 21,00 nella sede di via Eugenio Criscione Lupis, mentre a Vittoria il giorno successivo, sabato 21 alle ore 17,30 presso la sala Avis. “Completeremo l’organigramma di ogni gruppo – spiega il coordinatore provinciale Federico Piccitto – con l’elezione del referente Progetti e referente Formazione. Come abbiamo già avuto modo di spiegare si tratta di una ristrutturazione che vuole partire proprio dai territori e che vuole avere come obiettivo quello di un sempre maggiore radicamento tra i cittadini, partendo dal basso, che poi è la base stessa su cui si fonda il nostro modo di fare politica. Attraverso il contatto continuo con i territori, per il tramite dei loro referenti, dunque, potremo avere una visione migliore di quelle che sono le necessità e i bisogni”.

Salva