Vittoria. Ancora chiusa l’attività H24 teatro di grave violenza

“Resta ancora chiusa, a Vittoria, l’attività h24 dove, nelle scorse settimane, si è verificato il grave atto di violenza che ha visto come protagonista due giovani, con la vittima costretta a ricorrere alle cure dei sanitari”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi. “La decisione di chiudere l’esercizio commerciale – aggiunge Scuderi – è stata presa dal sindaco che ha emanato un’apposita ordinanza. Ora, al di là della gravità dell’episodio accaduto, circostanza che nessuno discute, mi sembra alquanto azzardato che a fare le spese di tutto questo continua a essere un operatore commerciale la cui attività, per mera casualità, ha fatto da cornice a questa triste vicenda. Non è certo, inoltre, con l’ordinanza di chiusura ai danni di un commerciante, ripeto assolutamente estraneo a tutto quello che si è verificato, che possiamo sanare questa emergenza che, piuttosto, ha risvolti educativi. Ecco perché invito il sindaco a revocare l’ordinanza e a promuovere, piuttosto, momenti di confronto con tutte le agenzie educative presenti in città affinché si stipuli un protocollo operativo che consenta di redigere un piano strategico che permetta di affrontare il grave problema che attanaglia l’intera città”.

