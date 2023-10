Csen Ragusa. Avviata campagna di affiliazioni 2023-2024

Il Centro sportivo educativo nazionale della provincia di Ragusa ha avviato la nuova “campagna di affiliazioni” per la stagione 2023-2024. E’ il momento migliore per tracciare un bilancio dell’attività svolta in questi mesi dall’ente di promozione sportiva guidato, nell’area iblea, dal presidente Sergio Cassisi. “Ci aspettiamo che, dopo gli anni della pandemia, dopo che siamo stati accanto alle associazioni in maniera attenta, dopo la delicata fase della ripartenza – afferma Cassisi – la prossima stagione possa essere l’anno del boom perché è riemersa a tutti i livelli la voglia di fare sport e, soprattutto, la volontà di coltivare l’aggregazione su più fronti. Già numerose sono state le adesioni di nuove società raccolte nel campo delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, siamo certi che si possa ritornare a registrare numeri molto importanti. E, ancora di più, ci siamo attrezzati proprio per “governare” al meglio questa crescita e, in particolare, ad assistere i sodalizi nell’affrontare le nuove norme sportive che dall’1 luglio 2023 coinvolgono le associazioni e società sportive dilettantistiche. Infatti, abbiamo creato appositamente una “task force” per rispondere tempestivamente a tutti i quesiti che le società ci pongono. Devo dire che i riscontri già ottenuti sono stati molto interessanti e ci hanno permesso di gettare le basi per ulteriori sviluppi già a partire dai prossimi mesi. Contiamo, nonostante la chiusura di alcune piccole associazioni, di riconfermare il tetto già raggiunto lo scorso anno delle 200 associazioni affiliate che fanno del nostro eps quello di gran lunga con il maggior numero di iscritti nel panorama ibleo”. “Ancora di più rispetto al passato – afferma il presidente Cassisi – faremo in modo che i movimenti sportivi associati al nostro ente di promozione possano seguire oculate linee di crescita. Ecco perché da tutto questo ci aspettiamo ulteriormente, così come è già accaduto, la registrazione di numerose entusiastiche adesioni”. “Ci stiamo adoperando per fare in modo che il nostro ente di promozione sportiva possa continuare ad aggregare un numero sempre più consistente di associazioni a cui fornire in modo chiaro risposte specifiche. Sono parecchie le iniziative formative e sportive che abbiamo in programma e che annunceremo di volta in volta. Iniziative che ci consentiranno di fare crescere ulteriormente le società operanti sul nostro territorio provinciale”.

