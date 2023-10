Giovedì Giornata mondiale della vista. Iniziative di sensibilizzazione a cura dell’Uici Ragusa

Anche quest’anno l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa partecipa in modo attivo alla giornata Mondiale della Vista, celebrata il secondo giovedì del mese di ottobre, quindi stavolta il 12. L’iniziativa stata istituita e promossa da Ipab Italia per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’importanza di preservare la vista: un bene prezioso da tutelare sempre, un patrimonio inestimabile, di cui prendersi cura in tutte le fasi della vita. “Ecco perché, giovedì, dalle 10 del mattino – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – saremo con un banchetto dinanzi al nostro ambulatorio di via Perlasca 8-10, a Ragusa naturalmente, per sensibilizzare tutti coloro che trascurano questo aspetto. La particolarità delle malattie più temute che minacciano la vista, infatti, riguarda le fasi iniziali visto che sono asintomatiche e il danno che causano alla vista non è recuperabile. I dati raccolti confermano che la tutela della vista e della salute dei nostri occhi deve assumere maggiore rilievo nelle scelte di politiche di salute pubblica. La vista, infatti, oggi è minacciata dall’invecchiamento della popolazione e da un modello di erogazione dei servizi sanitari imperniato in prevalenza sugli ospedali. Per questo è importante inserire gli screening all’interno dei percorsi di diagnosi e cura su tutto il territorio nazionale. Noi cercheremo di fare la nostra parte e auspichiamo che la sensibilizzazione possa essere il più possibile efficace. Vi aspettiamo dinanzi al nostro ambulatorio per affrontare un tema su cui occorre la massima attenzione”.

