Lilt Ragusa dona parrucche da adesioni Diamoci un taglio

Per il secondo anno consecutivo la LILT Ragusa dona al al reparto di Oncologia di Ragusa parrucche frutto delle tantissime adesioni al progetto Diamoci un taglio.

La presidente Maria Teresa Fattori, accompagnata da numerose volontarie della LILT Ragusa e da Gianni Longo, uno dei parrucchieri che ha collaborato all’iniziativa, è stata ricevuta dal Direttore sanitario Asp Ragusa Raffaele Elia e dai medici del reparto di Oncologia dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

“Ringraziamo la LILT per questo dono che ci permette di venire incontro alle richieste di tantissime nostre pazienti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute, non solo come assenza di malattia, ma anche come lo stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale. Grazie a queste parrucche le pazienti oncologiche possono superare il trauma della perdita di capelli”, ha spiegato il direttore Elia.

Proseguono per tutto il mese di ottobre le iniziative della campagna Nazionale Nastro Rosa per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

Domenica 15 ottobre alle ore 10 la LILT di Ragusa, con la collaborazione dei volontari dell’associazione “Angeli in Moto”, organizza un tour dedicato alle donne operate al seno. Il giro in moto partirà dalla pasticceria Bottone, in via Sacra Famiglia. Sarà presente anche il gruppo di donne che ha partecipato al corso di yoga promosso dall’Asp di Ragusa e condotto dalla dottoressa Daniela Bocchieri.

Ed ancora, domenica 22 ottobre alle 17 presso il Salone Accura a Modica, in Corso Umberto 277, si terrà la conferenza dal titolo “La bellezza è delle donne. La Prevenzione è sempre la risposta giusta”.

Interverranno la Presidente della LILT di Ragusa, Maria Teresa Fattori, la biologa della LILT di Ragusa Lina Lauria, il direttore UOSD di Chirurgia senologica all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Marco Ambrogio, e la dirigente medico presso la Radioterapia oncologica dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo, Anna Corallo.

Inoltre, presso tutti gli ambulatori provinciali LILT Ragusa, sarà possibile, previo tesseramento, effettuare la visita senologica gratuita. Presso la sede AVIS di Santa Croce Camerina in data 20 e 27 ottobre sarà possibile per i soci AVIS usufruire della visita senologica gratuita che verrà eseguita dal Dr. Marco Ambrogio.

Maggiori informazioni sulle pagine social della LILT Ragusa e al numero 334.3985455

Salva