Il sindaco di Modica ci risponde. Riceviamo

“Un articolo del giornale on line RadioRTM, a proposito dello stato di cinquanta lavoratori della SPM, accusa di ‘latitanza’ l’assessore Saro Viola che si è invece distinto per presenza al comune e dedizione al lavoro e alla Città. Saro Viola, che ha delega alle Partecipate, subisce un attacco che denigra l’operato di un’intera amministrazione. L’articolo attribuisce a non meglio precisati ‘lavoratori’, una serie di accuse contro l’assessore Viola, che possono diventare molto pericolose per chi ne e’ destinatario: “L’assessore è sparito. Continua a dare risposte vaghe quando riusciamo (raramente) a trovarlo. Diverse lamentele sulla sua assenza al comune, soprattutto nel periodo estivo, totalmente assente, quando era necessaria la sua presenza per salvare i lavoratori. Qualcuno dei suoi colleghi pare si sia dovuto occupare delle sue deleghe. L’assessore ha pensato bene di godersi le ferie, non pensando all’agonia in cui versano i 50 lavoratori”.

Tutto ciò, contro un amministratore presente in Comune gran parte della giornata così come il resto della Giunta. E tutto ciò senza chiederne una replica come invece correttamente fatto da altre testate, a cui l’assessore ha risposto, spiegando la verità delle cose. Scaricare poi sul generico ‘i lavoratori’ gli atti di accusa contro di lui, senza precise specifiche, e’ un modo giornalisticamente eccepibile (tanto per usare un eufemismo) che sa molto di fare pilatesco. Un articolo, insomma, che sgrava chi lo scrive e riversa sui lavoratori la responsabilità di infangare l’assessore e l’intera Giunta.

Grave, inappropriato e soprattutto infondato anche il riferimento ai trasferimenti del personale, al “sistemare meglio qualche suo elettore”. Con i lavoratori della SPM c’è una interlocuzione costante e sappiamo bene dove sta la verità. Pessimo però che si speculi su di loro. Per loro, per il loro futuro, il Sindaco e l’intera Giunta, a cominciare dall’assessore Viola, continuano a lavorare sia nella salvaguardia dei posti di lavoro e sia nell’interesse e tutela della Città”.

Maria Monisteri Caschetto sindaco

A corredo di quanto dichiarato dal sindaco, spiace riconfermare i contenuti dell’articolo cui si riferisce ed a supporto, eventualmente, possiamo elencare le assenze dell’assessore interessato nel periodo estivo, in particolare, in un momento in cui l’esecutivo cittadino aveva necessità di organizzarsi poichè periodo immediatamente post elettorale, e quant’altro è stato scritto fa Giovanni Calabrese.

Abbiamo pubblicato, com’è deontologicamente giusto, la nota del primo cittadino, a dimostrazione delle correttezza della Redazione ed anche perchè siamo convinti di ciò che l’autore del testo ha riportato.

La REDAZIONE

