Rottamazione quater a Comiso. Liuzzo: “Riaperti i termini”

“Dopo che, nei giorni scorsi, avevo evidenziato che erano arrivate decine di segnalazioni di contribuenti che non erano riusciti ad aderire alla rottamazione quater, il cosiddetto Decreto Bollette, per una serie di problemi e disservizi provocati da Area Riscossione, l’amministrazione ha accolto il suggerimento e portato ieri sera in aula il provvedimento che ci ha consentito di approvare l’atto per la riapertura dei termini al 30 ottobre per l’adesione alla Rottamazione quater”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, secondo cui “questa è una buona notizia e dimostra che la nostra preoccupazione era fondata”. “La riapertura dei termini adottata dal civico consesso – continua Liuzzo – comporterà, calendario alla mano, una concreta possibilità di adesione agli sgravi. Sarà possibile, in questo modo, un ricevimento settimanale presso l’ufficio tributi del Comune di Comiso con la presenza di un delegato di Area Riscossione. Inoltre, nel mio intervento finale, per l’ennesima volta, ho espresso tutte le mie perplessità rispetto alla scelta di questa Amministrazione comunale di affidare ad un agente di riscossione privato il servizio. Faremo sentire la nostra voce affinché si affidi lo stesso servizio agli uffici comunali, sicuramente più efficaci nella riscossione e più vicini alle istanze dei contribuenti”.

