Confcooperative Ragusa. Confronto col vicesindaco di Vittoria

Confcooperative territoriale Ragusa ha invitato e incontrato, presso la propria sede, il vicesindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini. Il confronto, chiesto dalla centrale cooperativa, ha visto la presenza del presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, e del consigliere provinciale territoriale, Luca Campisi, che è anche consigliere regionale e nazionale di Federsolidarietà, accompagnati dal direttore Emanuele Lo Presti. Sul tappeto la disamina approfondita del servizio delle cooperative a supporto delle attività svolte in varie aree dal Comune. E’ stata evidenziata la necessità di definire un sistema dei pagamenti il più possibile congruo con le esigenze delle cooperative chiamate, ogni mese, a sostenere importanti spese di esercizio. Il vicesindaco Fiorellini, che detiene tra l’altro, le deleghe alle Politiche del lavoro, Bilancio e Tributi, si è impegnato affinché possano definirsi i tempi di pagamento e così venire incontro alle esigenze delle cooperative impegnate su più fronti. Al centro del cordiale confronto, inoltre, il sistema dei beni confiscati alle mafie rispetto a cui Confcooperative ha annunciato l’organizzazione di un appuntamento per la presentazione di un libro che tratta la scottante tematica. “Stiamo proseguendo i confronti periodici con le amministrazioni comunali – ha sottolineato il presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – per sentire dalla viva voce di chi amministra quali le eventuali difficoltà e, soprattutto, in che modo individuare assieme le soluzioni. Dobbiamo dire che il vicesindaco Fiorellini si è dimostrato molto disponibile e questo ci consente di essere moderatamente fiduciosi per le nostre imprese che erogano servizi importanti all’ente locale. Grazie al confronto, è possibile andare avanti nella maniera che tutti ci attendiamo”.

