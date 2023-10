Il Ragusa calcio a Locri per migliorare la propria classifica

Il Ragusa calcio parte questa mattina alla volta di Locri dove domani, allo stadio Macrì, sosterrà l’impegno legato alla settima giornata di campionato. Il match prenderà il via alle 15. E’ una partita che deve essere affrontata con la giusta determinazione, una gara come le altre in cui sarà necessario alzare l’asticella rispetto all’ultima prestazione che, caratterizzata da una sconfitta nel turno infrasettimanale con il Canicattì, ha lasciato l’amaro in bocca. E, in questo senso, in questi giorni, compreso l’allenamento di rifinitura di questa mattina, la squadra ha operato con grande intensità consapevole che è necessaria una prestazione di livello per cercare di tornare a casa con un risultato positivo e smuovere la classifica che, dopo sei giornate, vede gli azzurri con appena sei punti in dotazione. L’obiettivo è fare in modo che si possa migliorare e, soprattutto, cercare di avere il giusto approccio alla gara, sapendo che il Locri non lascerà alcunché di intentato per fare valere il fattore campo. Il Ragusa, dunque, ha bisogno di crescere ulteriormente, deve puntare in alto e in questo senso lo staff tecnico guidato da mister Giovanni Ignoffo si è dato da fare con la consapevolezza di adoperarsi per non ripetere più alcuni errori delle scorse partite. Continua, intanto, il silenzio stampa proclamato dalla società in vista di una gara che, sebbene non determinante, può però senz’altro contribuire a fare comprendere quale potrà essere l’andamento della squadra azzurra in questo scorcio iniziale di stagione.

Salva