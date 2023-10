Il Modica Calcio oggi nella seconda trasferta col Messana

Il Modica Calcio si appresta a giocare l’ultima delle tre trasferte consecutive, dopo le gare con Leonfortese e Real Siracusa, adesso è tempo di tuffarsi nella sfida contro il Messana, nell’anticipo di questa giornata, per poi tornare a giocare davanti al proprio pubblico contro il Mazzarrone.

Vindigni e compagni, dopo la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia devono concentrarsi sul campionato e lasciarsi alle spalle il risultato contro la Leonfortese. Gli uomini di Betta sanno quanto è importante questo risultato e si sono preparati al meglio per affrontare l’uscita settimanale al massimo della condizione fisica e mentale. La rete di Savasta allo scadere contro il Siracusa ha subito fatto tornare i rossoblu alla vittoria e questo risultato è sicuramente fondamentale per l’umore e la stabilità del gruppo.

“Chiudiamo questa lunga serie di trasferte con una sfida sicuramente difficile da affrontare, abbiamo preferito fare un mini ritiro, partendo con un giorno d’anticipo, per avere tutti gli uomini riposati e concentrati solo sulla gara contro il Messana – dichiara l’allenatore rossoblu, Giancarlo Betta – Sin dal primo giorno ho detto ai miei ragazzi che la classifica non conta, come si è visto contro la Leonfortese, dobbiamo restare concentrati e dare il massimo scendendo in campo con il giusto atteggiamento e con la massima attenzione ai minimi particolari”.

Ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Messana, che si giocherà Sabato 7 alle 14:30:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta.

