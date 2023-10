Scoglitti, movimento Punto a Capo: “Amministrazione si smentisce sui fondi per il porto”

I consiglieri del movimento “Punto a Capo” Agata Iaquez e Marco Greco intervengono sul porto di Scoglitti e sui fondi sui quali gli stessi esponenti consiliari avevano chiesto un intervento dell’amministrazione per il loro utilizzo.

“L’amministrazione Aiello smentisce sé stessa. Nei mesi scorsi in consiglio comunale, e vi sono le registrazioni a testimoniarlo, avevamo chiesto l’utilizzo delle economie del ribasso d’asta dell’appalto per il prolungamento del molo di Ponente e per la messa in sicurezza del porto. Un utilizzo destinato proprio al porto di Scoglitti ma gli esponenti della amministrazione avevano affermato che quei fondi erano “persi” e che nulla poteva essere realizzato per la messa in sicurezza del porto”.

“Invece – incalzano i consiglieri Iaquez e Greco – proprio nel corso dell’ultima seduta della commissione Territorio e Ambiente è emerso che l’amministrazione ha richiesto nuovamente di utilizzare le economie del ribasso d’asta per la messa in sicurezza dell’infrastruttura. Ciò senza dubbio ci fa piacere ma non possiamo sottolineare la confusione dell’amministrazione, il tanto tempo perso e l’immobilità verso Scoglitti e i suoi problemi. L’amministrazione naviga a vista e lo dimostrano le reazioni alla mancata approvazione del rendiconto in consiglio: abbiamo impedito assunzioni discrezionali e costose e sprechi di denaro pubblico. Il sindaco non ha più una maggioranza e non può dare seguito alle sue promesse”.

“Quindi o il sindaco riesce a ricostituire una maggioranza consiliare o è meglio, nell’interesse della città, che si dimetta per far cessare questo stallo che nuoce alla città e che blocca le possibilità di sviluppo”, concludono.

Salva