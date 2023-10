Fdi. Il tesseramento a Chiaramonte Gulfi, voglia di cambiamento

A seguito della chiusura del tesseramento e, fresco di nomina, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Gaetano Iacono traccia un primo bilancio annunciando le prossime iniziative sul territorio.

“Innanzitutto il tesseramento a livello cittadino – dice Iacono – ci restituisce un quadro nitido: i cittadini hanno voglia di politica, di partecipazione e di cambiamento. Il circolo di Chiaramonte in provincia, in rapporto alla popolazione, si attesta tra i più numerosi con quasi 90 iscritti e con numeri in crescita esponenziale. Un risultato importante che ci dà forza, fiducia e vigore. Ringrazio tutto il circolo cittadino, il mio predecessore Salvina Ferlito, adesso vice coordinatore provinciale, e quanti si sono avvicinati in nome della fiducia in un gruppo umano e politico in crescita”.

“I cittadini, dopo un decennio di governi tecnici e Pd, hanno dimostrato fiducia nelle capacità e nella determinazione di Giorgia Meloni. A livello locale ci chiedono un cambiamento: la, sinora disastrosa esperienza del sindaco Cutello ci spinge già a guardare alle prossime sfide per una proposta forte, unitaria e credibile in grado di risollevare Chiaramonte. Nei prossimi mesi saremo presenti sul territorio con iniziative per coinvolgere i cittadini e farci interpreti delle loro esigenze, consci di poter contare sui nostri rappresentanti nelle istituzioni come l’onorevole Giorgio Assenza e il senatore Salvo Sallemi”.

