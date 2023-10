Lenta agonia dei lavoratori della SPM. “A.A.A. Assessore cercasi”

Continua il calvario per i circa cinquanta lavoratori della Servizi per Modica che non sono transitati a Iblea acque. La SPM è una società partecipata al 100% dal Comune di Modica. Per una trentina di loro la situazione si è almeno per adesso sistemata, mentre per i restanti si profilano tempi tristi e bui. Infatti, non c’è più un interlocutore con cui potersi confrontare o chiedere lumi sulla propria situazione. Sono, come dire, in balia del loro destino. L’Assessore con delega alle Società partecipate latita, anzi a sentire i lavoratori e non solo loro, pare sia scomparso, tant’è che qualcuno ha pensato bene di inviare una nota alla trasmissione “Chi l’ha visto”. “L’assessore è sparito – dicono i lavoratori – nessuno sa darci risposte concrete, nessuno interviene, da Palazzo San Domenico il silenzio più assordante. Oggi non sappiamo più a chi apparteniamo. L’Assessore Viola, continua a dare risposte vaghe, quando riusciamo (raramente) a trovarlo. Diverse lamentele sulla sua assenza dal Comune, soprattutto nel periodo estivo, totalmente assente, proprio quando era necessaria la sua presenza per cercare soluzioni per salvare i lavoratori rimasti soli. Qualcuno dei suoi colleghi pare si sia dovuto occupare delle sue deleghe. I problemi non sono mancati e neppure ora mancano, eppure l’assessore ha pensato bene di godersi le ferie, non pensando all’agonia in cui versano i cinquanta lavoratori. Nonostante ciò riesce a trovare il tempo per trasferire qualche dipendente, secondo i suoi desideri, noncurante di creare nocumento ad altri dipendenti, poiché va a sguarnire servizi già in grossa difficoltà e sofferenza. L’importante è riuscire a imporsi per sistemare meglio qualche suo elettore”.

