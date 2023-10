La Società iIppica Ragusana al campionato siciliano Self

Fase finale del campionato siciliano Self Sicilia al maneggio comunale di Ragusa. Un primo posto nella categoria 110 a tempo con Cristina Spina su Flaminia di Ambelia e ottimi piazzamenti per i giovanissimi atleti della società ippica ragusana. I partecipanti, come sempre, sono stati numerosi e il livello di preparazione in generale alto a dimostrazione della grande professionalità delle scuole di equitazione.

Venti atleti della S.I.R, preparati dal direttore tecnico Mario Scribano, hanno gareggiato con un risultato di assoluto prestigio: secondo posto per Ivana Battaglia nella categoria B/110 e Lisa Orecchio nella categoria 100 a tempo.

”I risultati raggiunti dai nostri allievi sono straordinari -dice Giorgio Battaglia, presidente della Sir (società ippica ragusana) -e’ il frutto di un lavoro certosino dei nostri istruttori. In ogni competizione registriamo ottime prestazioni sia nella fase a tempo e sia nei percorsi tradizionali a barriera. il movimento e’ in crescita con nuove iscrizioni di giovanissimi atleti che fanno parte del gruppo juniores”.Quattro atleti della SIR, lo scorso fine settimana, sono stati in gara, in trasferta, al concorso ippico B*stelle ad Augusta.

Il salto a ostacoli prevede un percorso con ostacoli da superare la cui altezza varia a seconda delle categorie, spaziando dai 40 centimetri a 1, 60 metri. Superando i 2 metri nelle gare di potenza. Le regole di salto sono piuttosto semplici: bisogna saltare tutti gli ostacoli del percorso nell’ordine indicato senza che il cavallo faccia cadere le barriere. Prossimi appuntamenti per la società ippica ragusana: gara di reining (7 e 8 ottobre) e gara di salto ostacoli entro la fine dell’anno.

