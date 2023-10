Compensazioni Eni per i pescatori, Vinciguerra (FDI): “Marineria di Scoglitti esclusa

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra è intervenuto in merito all’accordo per la compensazione al settore della pesca nell’ambito del progetto Cassiopea. Si tratta di un accordo che prevede, da parte di Eni Med, una compensazione di cinque milioni e mezzo di euro per gli operatori del comparto pesca nelle aree di Licata, Gela e Porto Empedocle.

“Le misure previste dell’accordo, in prima battuta – dice Vinciguerra – non includono la marineria di Scoglitti. Eppure, basterebbe una verifica dei tracciati gps, per evincere che i nostri pescatori lavorano nelle aree interessate dagli indennizzi, trattandosi dell’area di Gela. Sono convinto che occorra, quindi, un dialogo a livello istituzionale per poter includere Scoglitti nelle compensazioni previste per 5 milioni e mezzo di euro da Eni Med. E’ necessario che il Comune di Vittoria si faccia parte attiva in un dialogo con l’assessorato regionale alla Pesca Mediterranea per poter trovare un accordo estensivo e migliorativo per Scoglitti.

Chiaramente qualora il Sindaco si attiverà, come auspicato, a difesa della nostra marineria, saremo subito a disposizione per far sì che questo confronto possa avvenire a stretto giro per il bene del territorio e del comparto”.

“Quando in gioco ci sono gli interessi della nostra città non possono esserci divisioni di sorta e auspico che il sindaco, con lo strumento del dialogo tra istituzioni, possa avviare un confronto immediato con l’assessorato regionale a favore della marineria di Scoglitti”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.

Salva