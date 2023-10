Terza macchina mangiaplastica a Scicli. E’ a Jungi

Scicli si appresta a diventare un caso virtuoso di rilievo nazionale per l’iniziativa delle macchine mangiaplastica che l’amministrazione Marino, grazie a Coripet, ha installato nel territorio comunale.

Ieri l’inaugurazione della terza macchina mangiaplastica, posizionata a fianco della farmacia comunale, al quartiere Jungi, a due mesi dalla posa delle prime due, una a Scicli, sotto i portici della scuola Lipparini Miccichè in piazza Italia, l’altra a Donnalucata a palazzo Mormino, sede della delegazione comunale.

I dati del successo delle due macchine già in funzione sono impressionanti: in due mesi esatti, a Donnalucata sono state conferite 53000 bottiglie; nella macchina di piazza Italia 49500 bottiglie. Per un totale di 102.500 bottiglie, equivalenti a 2 tonnellate. L’equivalente risparmiato in CO2 non emessa è di 350 kg. A rendere noti i numeri l’assessore Enzo Giannone.

Il dato della borgata di Donnalucata risente evidentemente dell’alta stagionalità della presenza turistica nella maggiore frazione rivierasca.

Il successo della macchina mangiaplastica prelude a quello delle prossime isole ecologiche che moltiplicheranno l’esempio virtuoso di cui oggi Scicli è protagonista.

