La giustizia secondo i punti di vista…l’opinione di Rita Faletti

Il sistema di pesi e contrappesi è stato pensato per evitare il rischio concreto che uno dei poteri dello stato prevalga sugli altri, compromettendo il funzionamento democratico del paese. I poteri esecutivo legislativo e giudiziario dovrebbero muoversi ognuno all’interno del proprio ambito e secondo i limiti delle rispettive competenze. Non è ciò che avviene nel nostro paese dove le correnti di sinistra della magistratura hanno la tendenza a esondare dalle proprie funzioni con la connivenza della stampa giustizialista e della sinistra politica più radicale. La sentenza di Catania emessa dal giudice Iolanda Apostolico che non ha convalidato il fermo ai tre tunisini detenuti nel Cpr di Pozzallo, benché destinatari di un provvedimento di espulsione, è stato un intervento a gamba tesa sul Decreto Cutro. Il terzo potere ha il compito di applicare le leggi emanate dall’esecutivo, non di interpretarle né di cambiarle. “Sono basita”, ha commentato Giorgia Meloni. Davvero? Eppure l’esperienza avrebbe dovuto suggerirle che le norme decise da un governo di destra, fascista per definizione, non sono gradite a magistrati orientati politicamente a sinistra. La giudice risponde così: “E’ una questione giuridica, non una vicenda personale”. Poteva finire lì, se non fosse per l’opinabilità della sentenza: la Tunisia non è un paese sicuro. Non spetta al magistrato stabilire se un paese sia sicuro o no e la Tunisia non fa parte dei paesi ritenuti non sicuri dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Fatto sta che tra politica e magistratura è scoppiato l’incendio. Dopo un trentennio di incursioni barbariche nel campo avversario, condanne finite in fumo perché costruite su teoremi non su prove, errori giudiziari passati in cavalleria, sofferenze di persone innocenti, la volpe ha perso il pelo ma non il vizio. Partono i vocalizzi ideologici e si preparano l’Anm e il Csm che raccoglie firme per aprire una pratica a difesa della giudice. E’ tutta un’alzata di scudi contro Meloni che commentando una sentenza ha osato mettere in discussione l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. La vecchia ipocrita solfa che non merita attenzione. La libertà d’opinione, se vale, vale per tutti, anche per il presidente del Consiglio, anche se il presidente del Consiglio appartiene allo schieramento inviso alle correnti di sinistra della magistratura, Area e MD, le più agguerrite contro ogni riforma dell’ordine giudiziario, le più fortemente convinte della loro superiorità morale che autorizza a comportamenti e azioni che palesemente confliggono con il principio che impone al giudice il dovere di apparire imparziale oltre che di esserlo. Il che mette in serio imbarazzo Apostolico, sulla cui imparzialità si allunga un’ombra di sospetto. La giudice infatti ha qualche precedente che ne offusca la credibilità. Nel 2012 aveva manifestato con l’estrema sinistra contro Monti, nel 2019 aveva promosso sulla propria bacheca Facebook una raccolta di firme per le dimissioni di Salvini allora ministro dell’Interno, aveva invocato una sinistra a sinistra di Nichi Vendola, aveva invitato a partecipare a manifestazioni di Rifondazione comunista e, ciliegina sulla torta, era comparsa in un video in mezzo a una manifestazione di scalmanati che gridavano “Assassini” alle Forze dell’Ordine. Beh, una giudice non proprio super partes. C’è chi la difende sostenendo che la vita privata è privata, sempre per qualcuno, ma mai privata per qualcun altro. Un magistrato in servizio non partecipa a manifestazioni di quel tenore, non si espone, e nel momento in cui lo fa deve sapere che potrà offrire il fianco al dubbio: quella sentenza è figlia del pregiudizio. Però Emilio Sirianni, giudice della Corte di Appello di Catanzaro, paladino della sinistra giudiziaria, icona dell’accoglienza, consulente legale e politico di Domenico Lucano, 3 volte sindaco di Riace, ci fornisce una delucidazione: “Noi non siamo giudici imparziali, o meglio noi non siamo indifferenti, noi siamo di parte, siamo dalla parte del più debole, perché questo è scritto nella Costituzione, non perché questa è una rivoluzione”. Ci mancherebbe, è solo una leggera sovversione. Finalmente anche Elly Schlein, solitamente prudente, si schiera con risolutezza: “Il rispetto della giustizia è essenziale”. Appunto. E incassa un lungo applauso a scena aperta da Area.

