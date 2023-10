Il Santa Croce calcio ospita il Milazzo, obiettivo i tre punti

Santa Croce vs Milazzo sarà il quinto confronto stagionale del girone B di Eccellenza. Il Cigno ritorna a giocare fra le mura amiche e con il mistero bottino accumulato finora (tre sconfitte e un pareggio), cercherà il primo sorriso stagionale.

È stato certamente un inizio shock per la squadra di Galfano che per quanto fatto vedere in queste prime quattro gare di campionato, ha raccolto meno di quanto profuso. I biancazzurri hanno certamente qualche credito con la dea bendata e nell’ambiente della squadra si è deciso a cercare un repentino cambiamento di verso.

Gli avversari di domani sono una squadra veramente tosta e la vittoria contro la Leonzio di domenica scorsa, dimostra la loro forza. Capitan Ravalli e soci, però sono intenzionati a fare bene e a regalare la prima soddisfazione ai propri sostenitori dopo due sconfitte interne consecutive.

La società intanto ha ufficializzato che le gare interne saranno tutte anticipate al sabato pomeriggio e quindi domani la gara avrà inizio alle ore 15.30 e sarà diretta dal signor Giuseppe Russo della sezione arbitrale di Acireale che sarà assistito dai signori Principato di Agrigento e Lalomia di Enna

