Fdi Ispica. “Grandi numeri raggiunti con il tesseramento”

Si è chiuso da pochi giorni il tesseramento al partito Fratelli d’Italia che ha fatto registrare un forte aumento di iscritti con oltre 900 adesioni in provincia di Ragusa. Di questi 119 tesserati provengono dal circolo di Ispica che si piazza al primo posto nel comprensorio sud della provincia ed al terzo posto provinciale in assoluto, seguendo due grandi città come Vittoria e Ragusa.

“Sono davvero orgogliosa del risultato raggiunto-ha dichiarato la coordinatrice cittadina Mary Ignaccolo- frutto del lavoro di squadra ma anche di una fiducia sempre crescente dei cittadini verso il partito che si sta spendendo per la città grazie anche all’ingresso in giunta e all’ottimo lavoro dell’assessore Tonino Cafisi che ha certamente fatto la differenza raggiungendo in pochi mesi obiettivi importanti”

La coordinatrice Ignaccolo poi punta l’attenzione proprio sui numeri: “Se pensiamo che fino ad agosto il numero degli iscritti era poco più di 10, oggi se sommiamo a questi i 119 nuovi tesserati raggiungiamo circa 130 tesserati, per questo motivo non possiamo che guardare con ottimismo al futuro, cercando di fare sempre di più. Questi numeri,però, se da un lato ci inorgogliscono dall’altro aumentano la nostra responsabilità nei confronti non solo dei nuovi iscritti ma anche di tutti gli ispicesi. Siamo, infatti, fiduciosi che raggiungeremo gli obiettivi prefissati ma anche consapevoli che adesso dobbiamo continuare a lavorare ancora di più per tramutare questo risultato in obiettivi concreti e far crescere ancora di più la voglia di partecipare attivamente al cambiamento già in atto della nostra città”

