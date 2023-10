Pozzallo, Augusta e Salerno. Arrivati quasi 800 migranti

Trecento a Pozzallo, duecento ad Augusta, 258 a Salerno. Sono questi numeri forniti dalle forze dell’ordine dopo l’ennesima giornata di sbarchi sul territorio italiano. Andiamo con ordine. Alle prime luci dell’alba, la Geo Barents di Medici senza Frontiere avvista a largo delle coste libiche due imbarcazioni in legno, fatiscenti. Dal ponte della nave della Ong era possibile vedere, nonostante non ci fosse abbastanza luce, alcuni cittadini del Bangladesh sbracciarsi in direzione del natante. La Geo Barents si è accostata alle due imbarcazioni nel giro di pochi minuti, facendo salire a bordo un folto numero fra donne e bambini, e un discreto numero di uomini. Quasi tutti provenienti dal Bangladesh, i migranti hanno riferito di essere partiti la sera prima, giovedì, e di aver lasciato un folto numero di persone in Libia, in attesa di un barchino che li faccia arrivare in Europa.

La Geo arriverà nelle prossime ore presso il porto di Salerno.

I 500 migranti, invece, sono stati scortati da due motovedette della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera fino ad arrivare a destinazione presso due porti, il primo quello di Pozzallo, con l’arrivo di 300 migranti, l’altro quello di Augusta, dove sono scesi i rimanenti 200.

Con l’arrivo di questi 300 migranti, la situazione presso l’hotspot portuale è nuovamente tornata insostenibile e non è peregrina l’idea di trasferire presso altri centri di accoglienza i migranti arrivati nei giorni scorsi e rimasti dentro la struttura di accoglienza portuale. Con molta probabilità, una decisione in tal senso sarà presa dalle autorità competenti nelle prossime ore o nelle prime ore di domani, sabato 7 ottobre.

Dal punto di vista medico, si registra solo qualche caso di scabbia ma, nel complesso, i migranti stanno bene.

Lunedì prossimo, a Pozzallo, nei pressi dell’hotspot, alle ore 13 ci sarà una conferenza stampa con la presenza dell’ex presidente della Camera, l’on. Laura Boldrini, in visita istituzionale, al fine di visitare i due centri di accoglienza pozzallesi, quello al porto e quello della zona industriale Modica-Pozzallo, e dettagliare la stampa sulle condizioni di salute dei migranti e sulla salubrità dei luoghi. Subito dopo, la Boldrini farà visita al centro di accoglienza per migranti di contrada Cifali, fra Ragusa e Comiso. È la seconda volta che la Boldrini arriva a Pozzallo in visita istituzionale. La prima, con Luigi Ammatuna sindaco, fu nel lontano maggio 2016, in occasione di una giornata dedicata agli studenti dell’istituto “A. Amore” sul tema “Europa, sfide e cambiamenti”, nell’ambito di “Sabir, il festival delle Culture mediterranee”.

Salva