Appaltati lavori di ristrutturazione campo di calcio a Scoglitti

“Al di là della prospettiva illuminante impressa dal sindaco Francesco Aiello, che, con le sue indicazioni, ci ha permesso di portare a casa questo risultato, per il quale, personalmente, mi sono impegnato in maniera particolare, occorre ringraziare, prima di appendersi qualsiasi medaglietta sul petto, i tecnici della Cuc che si sono adoperati giorno e notte per consentire al Comune di Vittoria di tagliare il traguardo”. A dirlo l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro. Il quale aggiunge: “L’aggiudicazione ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del campo di calcio comunale Andolina a Scoglitti ci consente, dunque, di aggiungere un altro tassello al mosaico rifondativo di Vittoria. Ad aggiudicarsi la gara la ditta Caec di Comiso. Questo importante progetto, con un budget complessivo di 600.000 euro, è stato assegnato alla ditta attraverso una gara d’appalto in cui hanno presentato un ribasso del 33,33%, portando l’importo di aggiudicazione a 316.656,94 euro”.

“Il campo di calcio comunale Andolina – continua ancora Nicastro – versa attualmente in uno stato di completo abbandono e necessita di interventi significativi. Nel corso dei lavori, saranno rifatti i cancelli d’accesso al campo, sarà realizzata una nuova recinzione esterna ed interna e saranno completamente ristrutturati gli spogliatoi. Questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza e l’aspetto del campo, ma forniranno anche una struttura di qualità per la comunità di Scoglitti che sentiamo sempre molto vicina. Questa è una risposta a quella parte dell’opposizione che, qualche mese addietro, ad aprile, presentò una interrogazione in Consiglio comunale a cui rispondemmo che l’iter era già stato avviato e che, quindi, dalle parole saremmo passati ai fatti. E’ vero, inoltre, come dice il sindaco Aiello, che le nostre risorse sono limitate. Ma è innegabile l’impegno da parte di tutta la Giunta di trovare le soluzioni più adeguate che ci permettono di soddisfare le varie esigenze provenienti dal territorio. E, naturalmente, riteniamo che altri tasselli si aggiungeranno al mosaico che stiamo faticosamente cercando di ricostruire”.

