Modica, venerdì l’autopsia sulla 59enne morta in ospedale

E’ stato nominato dalla Procura di Ragusa, il medico legale Giuseppe Ragazzi, seguire l’autopsia sulla donna di 59 anni, deceduta all’Ospedale Maggiore alcuni giorni fa’esame autoptico è stato fissato per venerdì prossimo. La poveretta era stata sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione della colecisti e per la riduzione dello stomaco. A distanza di 48 ore dalle operazioni, che sembravano essere riuscite in maniera ottimale, era finita in terapia intensiva, dove era deceduta 4 giorni dopo. I familiari avevano presentato una denuncia in commissariato, allo scopo di vederci chiaro ed appurare eventuali responsabilità. I legali di fiducia dei congiunti della donna nomineranno a loro volta nelle prossime ore un consulente di parte. La 59enne si era ricoverata lo scorso 15 settembre. 2 giorni dopo gli interventi chirurgici, aveva accusato dei malesseri che si erano aggravati repentinamente, al punto da rendere necessario il trasferimento della paziente in rianimazione, dove le condizioni cliniche si erano mantenute però piuttosto critiche. L’apposita commissione medica si era quindi riunita, e, come da prassi, dopo 6 ore di costante monitoraggio dei parametri vitali, aveva dichiarato la morte cerebrale della donna.

