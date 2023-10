Incidente stradale autonomo in Via Nazionale a Modica. E’ avvenuto intorno a mezzogiorno. Una donna, a alla guida di una Mini Cooper, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, sbandando e concludendo la marcia contro un muro. L’automobilista è rimasta lievemente ferita. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Via Nazionale è stata chiusa al transito

