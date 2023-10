Santa Croce. Una delegazione dell’Anps in visita al Comune

Incontro al Comune di Santa Croce tra il sindaco Peppe Dimartino, presente anche il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello, e i vertici provinciali dell’Anps, l’associazione nazionale Polizia di Stato. Nel corso del cordiale appuntamento, gli ex poliziotti in quiescenza, con in testa il presidente, cav. Salvatore Musumeci e il vicepresidente, cav. Aldo Di Fede, hanno consegnato al primo cittadino una targa con la seguente motivazione: “Per la costante e fattiva vicinanza dimostrata e l’alto senso di adesione ai valori del sodalizio, per il preziosissimo contributo sempre generosamente offerto alla sezione di Ragusa per la crescita e lo sviluppo dell’Associazione”. Da parte sua, il sindaco, ha evidenziato l’importanza che i membri dell’associazione ricoprono nella società: “È stato un onore ricevere i vertici dell’associazione in qualità di sindaco. Ho loro espresso la mia più profonda gratitudine per lo straordinario impegno e dedizione nel servire la nostra comunità e nel preservare la sicurezza dei nostri cittadini. Si tratta di persone che testimoniano un impegno ineguagliabile nei confronti del dovere e della protezione della legge. Inoltre, voglio sottolineare l’importanza del rapporto tra la polizia e la comunità. La fiducia e la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine sono fondamentali per il benessere della nostra società”.

Salva