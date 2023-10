I problemi della Servizi per Modica attenzionati dal Pd

Il consigliere comunale del Pd di Modica, Giovanni Spadaro, ha rappresentato rappresenta la necessità di conoscere quale futuro intende dare la Giunta Municipale alla SPM in liquidazione. L’esponente di opposizione ha posto alcuni interrogativi a cui chiede una risposta:

1- la SPM ha il liquidatore ( Antonio Guastella) dimesso da circa un mese, perché il Comune non ha provveduto a sostituirlo?

2- risulta a verità che il debito accumulato dalla SPM si aggira intorno agli 8 Milioni di euro?

3- Come il comune intende pagare tale debito?

4- Gli arretrati che i dipendenti debbono ricevere (stipendi per circa 5 mensilità, TFR) come verranno pagati?

5- quale sarà il futuro dei lavoratori che sono rimasti nella SPM e che non sono transitati alla Iblea acque?

Salva