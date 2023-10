Scicli, Democrazia partecipata, l’avviso pubblico

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Scicli, alla sezione Avvisi Bandi e Gare, l’Avviso Democrazia Partecipata anno 2023 e la scheda di presentazione del progetto.

Ai fini della destinazione dei fondi di cui alla L. R. n 5/2014 (come modificata dal comma 2, dell’art. 6, della L.R. n. 9/2015), una quota non inferiore al 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Scicli dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata” utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, che per l’anno 2023 è stata quantificata in €. 18.013,00.

Possono partecipare tutti i soggetti che siano interessati alle politiche di bilancio del Comune di Scicli, ovvero:

a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18 anno di età;

b) tutte le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali associazioni, fondazioni, comitati formalmente costituiti, enti pubblici e privati, organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale operativa nel territorio comunale;

c) imprese commerciali, ditte, attività imprenditoriali iscritti alla Camera di Commercio purché con sede legale o domicilio fiscale presso il Comune di Scicli;

d) istituti scolastici pubblici presenti sul territorio.

Le proposte dovranno riguardare i seguenti ambiti tematici:

a) Sviluppo Economico e Turismo

b) Spazi e Aree Verdi

c) Politiche Giovanili

d) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive;

Le proposte dovranno pervenire, tramite la scheda di partecipazione (Allegato B), che può essere scaricata in formato aperto dalla home-page del sito Internet Istituzionale dell’Ente www.comune.scicli.rg.it o dall’Albo Pretorio on-line – Sezione Avvisi, Bandi e Gare o ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal Lunedì al Venerdì, nelle ore antimeridiane.

La scheda può essere restituita a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviato per via telematica agli indirizzi di posta elettronica: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it oppure protocollo@comune.scicli.rg.it, indicando nell’oggetto: “Scheda Democrazia Partecipata Anno 2023”, entro e non oltre il 12/10/2023.

Salva