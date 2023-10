La festa della Madonna del Rosario a Pozzallo. Via a iniziative

“Durante i giorni della festa, con la preghiera, dialoghiamo particolarmente con Maria e apriamole il cuore con fiducia di figli, poiché conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle cosa ci succede, basta sussurrare ancora e ancora “Ave, o Maria”. Così i presbiteri della chiesa Madre nel messaggio a fedeli e devoti in occasione delle fasi clou dei festeggiamenti padronali che vivranno il momento clou sabato con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della Diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, e con la processione del simulacro per le vie di Pozzallo. Oggi, intanto, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Matteo Buggea. Giovedì, invece, alle 18,30, la recita del Rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria Portosalvo e Maria Madre della Fiducia. Alle 20,30, poi, la recita delle “Sette allegrezze di Maria”. A occuparsi della comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio Pozzallo con il presidente sezionale Gianluca Manenti. “Questa festa, per la città di Pozzallo – sottolinea Manenti – è un momento molto speciale che merita di essere evidenziato con la dovuta attenzione. Noi, come associazione di categoria, stiamo cercando di fare la nostra parte anche perché sono giornate in cui c’è una certa vivacità e una certa effervescenza che può tornare utile per il territorio e per gli operatori commerciali in un momento complicato”.

