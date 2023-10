Da Chiaramonte Gulfi a Ragusa. Gli appuntamenti dei cronos iblei

Doppio appuntamento nel fine settimana appena trascorso per i cronometristi dell’Asd Hyblea di Ragusa.

A Chiaramonte Gulfi in occasione della 66.ma edizione della Monti Iblei, i cronos ragusani capitanati dal vice presidente, Biagio Asta, hanno fin da sabato 30 settembre occupato tutte le postazioni disseminate lungo il percorso di 5 km e 400 metri. A fare registrare il miglior tempo è stato Luigi Fazzino a bordo della sua Osella Pa 2000 Turbo che nella seconda manche ha bloccato i cronometri a 2’33”81, distanziando di un solo centesimo Francesco Conticelli su Nova NP01/3000 mentre il terzo più veloce è stato Franco Caruso sempre su Nova NP01/3000. Domenica 1° ottobre, la gara che ha rappresentato l’appuntamento conclusivo del Campionato Siciliano di specialità e del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) Sud, ha visto ribaltare i pronostici. A trionfare è stato il comisano Franco Caruso, autore di un crono in combinata tra Gara 1 e 2 di 5’03″39 (2’32″85 nella prima manche e 2’30″54 nella seconda manche), lasciandosi alle spalle di appena 48 centesimi, Francesco Conticelli, mentre sul terzo gradino del podio ha trovato posto il melillese Luigi Fazzino, leader tra le E2SC/2000. Per tutti tempi e le classifiche è possibile consultare il sito federale www.ficr.it

Altro appuntamento di caratura regionale si è svolto a Ragusa presso gli impianti della Società Ippica Ragusana di c.da Selvaggio dove è stata di scena la finale del campionato siciliano Agility Horse, la manifestazione organizzata dal referente regionale di Sef-Italia, Aldo Tirrito di San Cataldo, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse parti della Sicilia. A guidare la squadra dei cronometristi è stato il presidente dell’Asd “Hyblea” di Ragusa, Salvatore Tuttolomondo

