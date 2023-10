Guardiani della costa puliscono spiaggia Donnalucata

In occasione del World Cleanup Day, l’iniziativa annuale che coinvolge 191 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito, la Costa Crociere Foundation ha organizzato la pulizia della spiaggia di ponente a Donnalucata in collaborazione con l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mario Marino.

Le attività di pulizia delle spiagge hanno visto la partecipazione dei partner di Costa Crociere. A loro si sono uniti anche alcuni bambini della scuola calcio Bruffalori.

I volontari, suddivisi in piccoli gruppi, hanno utilizzato le attrezzature e i dispositivi forniti dalla Fondazione Costa per procedere alla pulizia delle spiagge, rimuovendo i rifiuti lasciati sulla sabbia o trasportati dal mare a causa della mancanza di educazione ambientale. Tutti i rifiuti raccolti sono stati separati, catalogati e avviati allo smaltimento o, se possibile, al riciclo.

