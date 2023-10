Messico. Crolla tetto di una chiesa: 7 sono rimasti sotto le macerie

(gr) Sette morti e circa 10 feriti è il bilancio provvisorio del crollo del tetto di una chiesa nel bel mezzo della messa domenicale celebrata domenica a Ciudad Madero, a sud dello stato messicano di Tamaupilas, situato sulla costa del Golfo del Messico. Il rapporto ufficiale evidenzia che l’incidente è avvenuto nella parrocchia di Santa Cruz quando un cedimento strutturale ha causato il crollo di tutta la parte superiore del luogo di culto dove, secondo i testimoni, era in corso un battesimo. Américo Villareal, governatore di Tamaulipas, ha riferito che “Gli organismi di sicurezza e di protezione civile sono sul posto per coordinare le manovre di salvataggio e recupero corpi”, ha detto. I soccorritori, nel caos generale, hanno intimato il silenzio ai presenti per poter identificare eventuali urla di soccorso provenienti dalle persone intrappolate sotto le macerie. Un video di una telecamera avrebbe mostrato il momento in cui la chiesa si accartoccia su se stessa in mezzo ad una impenetrabile cortina di polvere e detriti.

