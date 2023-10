Egitto. Incendiato edifico Polizia egiziana di Ismailia

Un incendio (doloso?) scoppiato in un edificio della polizia egiziana di Ismailia, ha causato, secondo le prime rivelazioni almeno 38 feriti con ustioni di diversa gravità. E scoppiato prima dell’alba nella sede della Direzione della Sicurezza, riferiscono le autorità locali. Il Ministero della Sanità egiziano ha detto che i feriti sono stati ricoverati d’urgenza nell’ ospedale della città, e molti mostravano anche gravi sintomi di intossicazione. I vigili del fuoco hanno dichiarato che sono servite parecchie ore prima di riuscire a domare l’incendio che ha coinvolto l’intera struttura militare. Non si sa nulla, circa le cause che hanno causato l’incendio che al momento non è stato rivendicato.

