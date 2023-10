Anche l’Ente bilaterale del Terziario Ragusa al TedX di Vittoria

“Siamo stati entusiasti come Ente bilaterale del Terziario di Ragusa di avere condiviso i valori di TedX a Vittoria, convinti che mettere assieme all’interno di un format così originale le menti brillanti dei relatori, con la voglia di condividere idee, passioni ed esperienze, vuol dire fare del bene e farlo alla società e naturalmente al nostro territorio”. Lo dice il presidente di Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo, a proposito della seconda edizione di un appuntamento, ospitato al chiostro delle Grazie, nato con lo scopo di condividere idee di valore che ha visto 10 speaker, cinque uomini e cinque donne, alternarsi sul palco. “Sappiamo bene che, molto spesso – aggiunge Lenzo – è proprio dalle idee che nascono le imprese e che fare impresa significa dare il proprio contributo a un territorio, allo sviluppo culturale, sociale ed economico di una città, garantire benessere sociale alle persone che vivono in quello stesso territorio. Ecco perché come Ente bilaterale del Terziario di Ragusa a nome mio e di tutto il direttivo che ho l’onore di presiedere, rivolgo i complimenti agli organizzatori e siamo onorati di essere stati partner di questo importante evento che genera condivisione di idee, di benessere, di valore, tutto ciò, insomma, che è l’elemento cardine di ogni impresa, di ogni persona, di quel potenziale umano rappresentato tanto dagli imprenditori che operano nel nostro territorio, quanto dai dipendenti all’interno delle stesse imprese, per una bilateralità moderna come strumento necessario per la costruzione di un futuro sempre più sostenibile e inclusivo. Noi ci crediamo e porteremo avanti questo progetto ad ampio respiro”.

