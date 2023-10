Ragusa. Al via il Servizio Spazio Gioco gratuito 3-36 mesi

Con Deliberazione di Giunta Municipale di Ragusa è stato attivato in via sperimentale il Servizio di Spazio Gioco presso le strutture degli Asili Nido comunali.

Lo comunica l’Assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta, la quale sottolinea che “la legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, ha stanziato le risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.

A queste risorse sono associati alcuni livelli obiettivo, e in particolare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come definiti negli obiettivi da raggiungere nell’offerta dei servizi.

Affinché le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi le norme prevedono per i Comuni, oltre alla determinazione di specifici obiettivi di servizio, l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse utilizzate, che consenta di garantire il raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.

In dettaglio l’art 1 comma 172 della legge 234/2021 ha introdotto, gli obiettivi di servizio per il potenziamento del servizio di Asili Nido e le risorse assegnate per il 2023 al Comune di Ragusa sono pari ad € 383.401,97 vincolate all’attivazione del servizio per n. 50 utenti aggiuntivi a quelli già attivi, con obbligo di monitoraggio e rendicontazione”.

Con la Deliberazione di Giunta n. 382 del 26.09.2023 è stata quindi approvata l’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi del Servizio di Asili Nido assegnati al Comune di Ragusa in numero pari a 50 bambine e bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi per l’anno 2023, nella seguente modalità:

– N. 18 posti aggiuntivi come servizio di Asilo Nido antimeridiano nelle strutture comunali;

– N. 32 posti aggiuntivi come servizio di Spazio Gioco pomeridiano nelle strutture comunali.

Lo Spazio Gioco è attivato, in via sperimentale e a titolo gratuito, dal mese di ottobre 2023 nelle seguenti strutture comunali:

– Asilo Nido Patro sito in via E. De Nicola per un totale di n. 16 posti;

– Asilo Nido San Giovanni in via Ecce Homo n. 98 per un totale di n. 16 posti.

Lo Spazio Gioco sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Le domande di iscrizione, il cui modulo è scaricabile nel sito del Comune al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/attivazione-servizio-di-spazio-gioco-presso-asili-nido-comunali , devono essere presentate all’ufficio protocollo in una delle seguenti modalità:

– brevi manu in C.so Italia n. 72 (piano ammezzato)

– tramite e-mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

– tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di protocollo fino a completamento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri telefonici 0932 676472 – 0932 6676473 in orario d’ufficio.

